ФАС вынесло предостережение из-за цен на продукты

ФАС предостерегло от публичных прогнозов о резком росте цен на продукты

Поводом стали публичные заявления о возможном росте цен на продовольственные товары до 30%. В ведомстве подчеркнули, что такие прогнозы могут быть восприняты хозяйствующими субъектами как негласный сигнал или побуждение к скоординированному повышению цен, что прямо запрещено законом «О защите конкуренции».

Предостережение носит превентивный характер и направлено на недопущение сговора и поддержания стабильности на потребительском рынке.

ФАС будет проводить мониторинг и в случае обнаружения признаков картельного сговора или установления экономически необоснованных цен со стороны отдельных компаний или их групп примет все предусмотренные законом меры антимонопольного реагирования. Это может включать возбуждение дел и наложение значительных штрафов.

