ФАС возбудила дело против ПАО «Ростелеком»

В управление поступило обращение от физического лица. Заявитель сообщил о получении на электронную почту писем с рекламой цифровых услуг, которые, по его мнению, нарушают требования закона.

После рассмотрения обращения ведомство возбудило дело в отношении ПАО «Ростелеком». Компанию заподозрили в нарушении части 1 статьи 18 Закона о рекламе — распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Если вину организации установят, ей может грозить административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

