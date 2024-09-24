сегодня в 17:01

ФАС России опубликовала лучшие практики по развитию конкуренции в Подмосковье

В число лучших практик по содействию развитию конкуренции, опубликованных ФАС России в «Белой книге» проконкурентных региональных практик 2023, отмечены практики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В раздел «Лучшие практики реализации национального плана (дорожной карты) развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы и стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» вошли практики:

Комитета по конкурентной политике Московской области «Информационное сопровождение уполномоченным органом мероприятий по реализации государственной политики по развитию конкуренции в Московской области»;

Главного управления региональной безопасности Московской области «Бесплатный сервис по поиску мест захоронений»;

Главного управления государственного строительного надзора Московской области «Результаты применения беспилотных авиационных систем при проведении проверки на подготовительном этапе строительства („Невидимый надзор с применением БАС“);

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области «Запуск муниципальной услуги „Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области“.

В разделе «Меры по развитию конкуренции на товарных рынках» на федеральном уровне отмечена совместная практика министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и комитета по конкурентной политике Московской области «Результаты внедрения цифровой услуги „Включение мест под размещение нестационарного торгового объекта и уведомление о проведении аукциона“. Также в данный раздел вошли еще три практики министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области:

«Размещение на Геопортале Подмосковья сведений о местах организации и проведения ярмарок»;

«Результаты запуска оформления в электронной форме заявления на размещение мобильного торгового объекта, в том числе с возможностью временного присоединения к электрическим сетям»;

«Цифровая трансформация лицензирования розничной продажи алкогольной продукции».

В разделе «Тарифное регулирование» отмечена практика комитета по ценам и тарифам Московской области «Цифровой сервис планирования и контроля исполнения инвестиционных программ и программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ».

В разделе «Меры по совершенствованию процедуры государственных и муниципальных закупок, торгов» на федеральном уровне отмечена практика комитета по конкурентной политике Московской области «Применение справочника товаров, работ, услуг, закупаемых заказчиками Московской области (Классификатор объектов закупок 2.0 (КОЗ 2.0)) при планировании, осуществлении закупок в государственной информационной системе Московской области „ЕАСУЗ“.

В разделе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» отмечены практики Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области:

«Инвестиционный портал Московской области»;

«Сервис для экспортеров Подмосковья „Пять шагов для экспорта“;

«Сервисы для экспортеров Подмосковья „Контейнер для МСП“.

Лучшие практики по содействию развитию конкуренции ежегодно публикуются ФАС России в целях обмена опытом и тиражирования в субъектах Российской Федерации, повышения эффективности действий центральных органов власти и органов местного самоуправления, направленных на развитие конкуренции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.