ФАС России начала прием заявок на участие в конкурсе для студентов «Точка роста»

ФАС России с 1 по 25 сентября будут принимать заявки на участие в конкурсе для студентов «Точка роста». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Целью конкурса является повышение правовой культуры студентов в сфере конкурентной политики, а также стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности в области конкурентного права.

К участию приглашаются студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования. Конкурс пройдет в два этапа в формате онлайн. Первый этап — антимонопольный диктант, в рамках которого участникам будет предложено пройти тест из 20 заданий.

Победители первого этапа, набравшие не менее 15 баллов по итогам прохождения теста, напишут эссе на одну из тем, соответствующих номинациям конкурса. Поскольку 2024 год является юбилейным для ФАС России, одной из тем выбран вопрос развития антимонопольного регулирования за время существования службы.

Также студентам будет предложено поразмышлять о проблемах субъективного подхода при принятии решения о признании факта использования непристойного и оскорбительного образа в рекламе, об использовании социальных сетей в качестве инструмента повышения правовой грамотности населения и бизнеса в области антимонопольного, рекламного законодательства и законодательства в сфере закупок, и на другие темы.

Итоги будут опубликованы на официальном сайте ФАС России, а также на сайте конкурса.

Победители, набравшие максимальное количество баллов в каждой номинации (1–3 место), награждаются дипломом, памятным сувениром и получают возможность пройти практику/стажировку в ФАС России или ее территориальных органах. Преподаватели и учебные заведения, чьи студенты направят не менее 10 работ или займут призовые места, получат Благодарственное письмо ФАС России.

Подробности об условиях и сроках проведения конкурса, а также форма регистрации, размещены на сайте. https://tochkarosta.fas.gov.ru/.

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