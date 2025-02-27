ФАС расследует нарушения Альфа-Банком и Т-Банком закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) занимается расследованием в отношении Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка по факту нарушения закона о рекламе. Организации подозревают в сокрытии информации в роликах на телевидении, сообщает «Царьград» .

«ФАС возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-Банка. В телерекламе организаций служба усматривает нарушения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Так, Совкомбанк рекламировал вклад с доходностью до 26,6% годовых, и эта информация была представлена крупным шрифтом, а другие условия, влияющие на итоговую доходность, — мелким.

Такое же нарушение нашли и в рекламе Т-Банка: он предлагал вклады с доходностью в 24%, не предоставляя полные сведения, которые могли бы повлиять на решения клиентов.

Альфа-Банк обещал в рекламе 20 акций крупных компаний в подарок, но не уточнял, что для этого нужно было открыть брокерский счет и приобрести ценные бумаги на сумму от 1000 рублей.