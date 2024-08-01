ФАС раскрыла сговор на торгах по поставке стройматериалов для железных дорог

ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог. Сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Центрстрой», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд», ООО «Нерудная компания Лидер», ООО «Комфорт Плюс».

Организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог.

С целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу — месту нахождения ООО «Комфорт Плюс».

Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, ФАС России направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.