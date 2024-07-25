ФАС раскрыла картель на торгах на поставку продуктов на сумму более 4,7 млрд руб

ФАС раскрыла картель на торгах на поставку продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений города Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольная служба признала ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» (правопреемник ООО «Масленица») нарушившими антимонопольное законодательство.

Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК.

Кроме того, ФАС России установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Антимонопольное ведомство продолжит работу по пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.