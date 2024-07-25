ФАС раскрыла картель на торгах на поставку продуктов на сумму более 4,7 млрд руб
Фото - © Медиасток.рф
ФАС раскрыла картель на торгах на поставку продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений города Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Антимонопольная служба признала ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» (правопреемник ООО «Масленица») нарушившими антимонопольное законодательство.
Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
Организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК.
Кроме того, ФАС России установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.
Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
Антимонопольное ведомство продолжит работу по пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках.
В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.