ФАС предложила заключать соглашения о стабилизации цен на все товары

ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Соответствующий документ о внесении изменений в постановление правительства РФ № 662 размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Проект постановления правительства РФ предоставит региональным органам государственной власти временные полномочия по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен не только на продукты питания из перечня социально значимых, но на любые продовольственные и непродовольственные товары, за исключением товаров, на которые введено государственное регулирование цен.

Ранее такая возможность была предоставлена только органам власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей соответствующим постановлением правительства РФ. Действующие там в настоящее время соглашения заключены с организациями розничной торговли, реализующими различные виды товаров, производителями, поставщиками, аптечными сетями и пунктами, а также сетями и пунктами АЗС. Благодаря этому потребительские цены на указанных территориях снижаются и сравниваются с ценами в соседних регионах.

Вносимые изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания таких соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться — регионы по-прежнему будут определять их самостоятельно, а участие для бизнеса в них — добровольное.

По мнению ведомства, реализация постановления правительства № 662 с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.