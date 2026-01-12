ФАС потребовала от оператора ТКО в Подмосковье устранить нарушения

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение ООО «Рузский РО» из Московской области, обязав компанию устранить признаки нарушения закона о конкуренции в течение 15 дней, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ТСЖ «Никологорское» обратилось в антимонопольную службу с жалобой на завышенные счета за вывоз твердых коммунальных отходов, выставленные региональным оператором ООО «Рузский РО».

В ходе проверки ФАС установила, что компания рассчитывала объем отходов по количеству вывезенных контейнеров, даже если они были заполнены не полностью. ТСЖ неоднократно направляло акты сверки и разногласия к счетам, требуя уменьшить рассчитанный объем, однако оператор не реагировал на обращения.

Ведомство сочло такие действия навязыванием невыгодных условий договора. ФАС предупредила ООО «Рузский РО» о необходимости рассмотреть обращения ТСЖ и не отказывать в корректировке объемов без экономических и технологических оснований.

Если компания не выполнит требования в установленный срок, антимонопольная служба возбудит дело о нарушении законодательства о конкуренции.

