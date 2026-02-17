ФАС обязала регулятора исключить 556 млн руб из тарифов

сегодня в 19:44

Федеральная антимонопольная служба в 2025 году проверила тарифы на обращение с ТКО в Московской области и потребовала исключить 556 млн рублей необоснованных расходов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Проверка прошла по поручению правительства РФ и охватила ряд федеральных округов, включая Центральный. Специалисты оценивали экономическую обоснованность тарифов на обработку и захоронение отходов.

В Подмосковье регулятор включил в тарифы неподтвержденные транспортные расходы региональных операторов и затраты на электроэнергию. Также выявлены риски повторного учета расходов, ранее профинансированных из бюджета.

ФАС выдала предписание привести решения в соответствие с законодательством и исключить 556 млн рублей экономически необоснованных средств. Обоснованность еще около 700 млн рублей подлежит дополнительному анализу.

Частичное исполнение предписания при утверждении тарифов на 2026 год позволило предотвратить запланированный с 1 октября рост платы. Изменение платежей с 1 января 2026 года на 1,7% связано только с увеличением базовой ставки НДС на 2% и не касается пересмотра тарифов.

Ведомство продолжит контроль региональной тарифной политики в сфере ТКО и обещает реагировать на необоснованное повышение платы.

