ФАС не ожидает роста тарифов операторов связи после заключения договоров с «Россетями»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает роста тарифов на услуги связи из-за приведения в правовое поле взаимоотношений малых операторов связи и компании «Россети Московский регион», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что более десяти интернет-операторов обратились с исками к «Россети Московский регион», чтобы компания не повышала расценки за размещение оптоволоконных кабелей на опорах линий электропередачи (ЛЭП). В противном случае, как уточнила газета, цены на интернет в частном секторе могут резко вырасти.

ФАС отмечает, что большинство заявителей по указанному делу — малые региональные операторы связи, осуществляющие подвесы сетей электросвязи на опорах ЛЭП самовольно без заключения договора и оплаты. Как сообщили в «Россети Московский регион», только за шесть месяцев 2024 года было выявлено 82 тыс. нелегально размещенных проводов.

Заключение договоров малых операторов связи и ПАО «Россети Московский регион» не приведет к росту тарифов на услуги связи, поскольку такие тарифы уже должны включать затраты на размещение оператором своих сетей на ЛЭП, подчеркнули в ФАС России.

В свою очередь «Россети Московский регион» отметили, что стоимость услуг провайдеров не может состоять только из затрат, связанных с размещением эксплуатируемых ими сетей электросвязи на опорах ЛЭП. В то же время информация о составе и структуре всех затрат операторов связи отсутствует в публичных источниках, что не позволяет установить связь между изменением стоимости размещения оптоволоконных кабелей и конечной стоимостью интернета для абонентов, добавили в компании.

«Таким образом, действия операторов связи направлены на абсолютно необоснованное получение дополнительного дохода при сокращении расходов на пользование инфраструктурой электросетевых компаний», — заключили «Россети Московский регион».