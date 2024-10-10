Фаевская приняла участие в IX заседании Евразийского альянса омбудсменов

Обсудить защиту прав человека в условиях цифровизации общества приехали постоянные члены ЕАО — омбудсмены Армении, Бахрейна, Ирана, Казахстана, Кыргыстана, Монголии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. Заседание открыла федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что в России цифровизация обозначена в числе ключевых национальных целей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

По словам Москальковой, права человека нового поколения — цифровые права — стали реальностью: право на забвение, на цифровую идентичность, на отказ от применения цифровых технологий, на наследование цифровых активов.

«Цифровизация и права человека — очень широкая тема, требующая особого внимания. С одной стороны, цифровые технологии открывают новые возможности, например, открытый доступ к информации. А с другой — возрастает опасность. кибермошенничества, незащищенности персональных данных и многое другое. Необходимо повышать уровень правовой грамотности жителей в сфере цифровизации. Хочу отметить, что в аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области на постоянной основе проводятся лекции на тему цифровизации. Каждый желающий может принять участие, заранее зарегистрировавшись. Подробная информация о лекции публикуется в наших социальных сетях», — отметила Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.