Ежегодная акция по посадке деревьев «Лес Будущего» стартует в Подмосковье 18 мая

18 мая в Московской области стартует ежегодная акция по посадке деревьев «Лес Будущего», которая пройдет в рамках международной акции «Сад Памяти». Всех желающих ждут на 16 подготовленных лесных площадках акции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество. Оно расположено рядом с коттеджным поселком «Лыжник» в Дмитровском округе. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.

Чтобы добраться до площадок своим ходом, нужно воспользоваться электричкой. Можно отправиться с Савеловского вокзала до ж/д станции «Лобня», выход к ул. Ленина. Отсюда до центральной площадки для участников акции будут следовать бесплатные автобусы.

Сбор участников акции назначен на 9:00, начало — в 10:00.

Посадочный материал и инвентарь будут выдавать на месте.

Участников также просят одеться по погоде, и при желании взять с собой коллег, друзей, родных и хорошее настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.