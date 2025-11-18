сегодня в 03:39

Согласно данным британского таблоида Express, в одном из передаваемых сигналов прозвучало слово «ЛАТВИЯ» — название страны-члена НАТО. Вместе с этим в эфире прозвучали и другие загадочные слова: «болонский», «пошлый» и «нантотюк».

Издание напоминает, что радиостанция традиционно активизируется в периоды обострения геополитической обстановки — в конце октября, после заявления президента России Владимира Путина об испытаниях подводного аппарата «Посейдон», в эфире прозвучало слово «тормомозг».

Эксперты продолжают спорить о настоящем предназначении таинственной радиостанции, работающей с советских времен, однако ее активизация неизменно вызывает повышенный интерес западных спецслужб и СМИ.