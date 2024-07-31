Евгения Серебрякова после подрыва машины в Москве проверят на вменяемость

Адвокат Жанна Вирфель заявила, что обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова проверят на вменяемость, родители мужчины не верят, что он, находясь в здравом уме, мог пойти на такое преступление, пишет ТАСС .

«Следствием назначена психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, это стандартная практика по такому составу преступлений. Ее результаты можно ожидать в течение месяца», — сказала адвокат.

Пока родители Серебрякова отказываются верить, что их сын в здравом уме решился на преступление, сам фигурант дела дает показания. Но, по мнению адвоката, говорить о признании вины или ее отрицании пока рано.

Евгения Серебрякова обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывных устройств». Мужчину 1995 года рождения задержали по горячим следам после совершенного преступления 24 июля на улице Синявинской в Москве.

Злоумышленник пытался скрыться в другой стране. Его поймали в Турции, затем вернули в Москву и передали стражам порядка.

В результате подрыва автомобиля пострадали два человека — российский офицер и его жена. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, а его супруга лечит осколочные ранения.