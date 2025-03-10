Евгений Хромушин назначен советником губернатора Московской области

«У нас вышел на работу Евгений Акимович. Вы продолжите заниматься всем важным, чем вы занимались, в ранге советника губернатора», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Губернатор добавил, что вместе с Хромушиным продолжит сопровождать юридические и практические стороны вопросов по модернизации подмосковных систем тепло-, энерго- и водоснабжения.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что министерство экологии и природопользования Московской области возглавит Виталий Мосин, который до этого занимал должность первого замминистра имущественных отношений Подмосковья.