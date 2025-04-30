Ева Меркачева показала челюсть Адольфа Гитлера

Федеральная служба безопасности России 30 апреля рассекретила документы, которые касаются самоубийства Адольфа Гитлера. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале показала, как выглядит челюсть главаря нацистской Германии, которая является главным артефактом, подтверждающим смерть Гитлера.

«Челюсть Адольфа Гитлера в моих руках. Она — главный артефакт, который хранится в архиве Федеральной службы безопасности. Именно ее считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней.

Сегодня рассекретили новые документы о самоубийстве Гитлера. И я вспомнила о том, как изучала материалы», — рассказала Меркачева.

Член СПЧ показала архивное фото, как держит в руках челюсть Гитлера. Она сделала снимок с демонстрацией верхней зубной дуги, где отчетливо видны коронки, установленные у Гитлера.

По словам Меркачевой, челюсть Гитлера хранится в маленькой папиросной коробке с надписью «Гвардейские». Сотрудники архива ФСБ разрешают не только смотреть на зубы Гитлера, но и брать их в руки. Всего до наших дней сохранилось четыре фрагмента, в самом большом из них десять зубов. Подлинность челюсти подтверждена в том числе сохранившимся рентгеновским снимком.

Адольф Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года. Ранее ФСБ рассекретила документы, которые показывают хронологию событий того дня.