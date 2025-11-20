«Это внутри самого себя»: депутат дала советы одиноким в Новый год

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России не будет одиноких людей на Новый год. В эту ночь все могут позвонить друзьям или близким, сообщает Life.ru .

«Одиночество — это внутри самого себя. Кто-то хочет этого избежать, а кто-то напротив ищет одиночество, в том числе и в Новый год», — сказала депутат.

По ее словам, в такой ситуации можно вспомнить фильм «Ирония судьбы», где все герои в итоге нашли отличную компанию в праздник.

Ранее президент ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров заявил, что в новогодние праздники стоимость тура на одного человека в 4-звездочном отеле составит от 12 до 16 тысяч рублей в сутки. Чаще всего россияне выбирают недельный отдых в экопарках вблизи больших городов, а доступной альтернативой могут стать трехзвездочные гостиницы.

