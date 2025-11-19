Россиянам рассказали, сколько придется потратить на новогоднее путешествие

Стоимость тура на человека в 4-звездочном отеле на Новый год варьируется от 12 до 16 тысяч рублей в сутки, сообщил президент ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) Владимир Шаров.

«В этом году доля туроператорских продаж составила 64-68% по сравнению с 40-42% в прошлом году. Доля туроперейтинга, по сравнению с индивидуальным бронированием, стала больше. Это связано с тем, что средства размещения начали потихонечку возвращаться к системной работе с туроператором, выдавая им на праздничные даты так называемые туроператорские квоты. Имея туроператорские квоты, крупные российские туроператоры имеют возможность бронировать и блок места на самолеты, на дополнительные поездные вагоны», — поделился эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, наибольшей популярностью у граждан России пользуются непосредственно новогодние поездки (с 30 декабря по 2 января) с последующим недельным отдыхом на природе в экопарке вблизи города.

Шаров подчеркнул, что, опираясь на востребованный стандарт четырехзвездочных отелей, стоимость тура на человека варьируется от 12 до 16 тысяч рублей в сутки, что делает такой отдых не самым бюджетным. В качестве более доступной альтернативы, по его мнению, в крупных городах можно рассмотреть размещение в трехзвездочных гостиницах.

