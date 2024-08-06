«Это только разогрев»: украинские диверсанты планируют повторные атаки на Суджу

Несмотря на то, что атака диверсантов ВСУ на Суджанский район Курской области отбита, повторные «заходы» украинских сил «не исключены», сообщил в Telegram-канале Wargonzo военный корреспондент Семен Пегов.

«На данный момент можно сказать, что хотя первая попытка прорыва границы и была отражена, но не исключены повторные накаты со стороны ВСУ», — отметил Пегов.

По его словам, все действия, которые предпринимают ВСУ в российском приграничье, направлены исключительно на «разогрев инфополя, и говорить о каких-то серьезных последствиях на земле не приходится».

Военкор уточнил, что в последние несколько дней в этом районе фиксировалось передвижение техники противника, а также армейской авиации.

Ранее СМИ сообщали, что минимум 20 бойцов ВСУ погибли и около 50 были ранены в результате попытки их прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.