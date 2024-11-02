«Это только начало»: цыгане вновь терроризируют жителей Коркино

Цыгане вновь прибывают в Коркино под Челябинском, откуда они в большом количестве уехали после убийства таксистки и последовавших за этим беспорядков. Местные жители поделились своими наблюдениями о ситуации в городе и его окрестностях, сообщает сайт MK.Ru .

«Почти все приехали обратно. Хоромы баронов взяли под усиленную охрану, дома обычных цыган вроде нет», — поделилась жительница.

Другой житель рассказал, что многие цыгане на самом деле никуда не уезжали, а просто скрывались некоторое время. Вокруг больших особняков припаркованы машины спасательных служб и полиции — атмосфера снова напряженная, поделился он. В первые дни после волнений было довольно спокойно. Местные жители обеспокоены тем, что ситуация снова может обостриться. Одна женщина рассказала, что недавно в магазине столкнулась с цыганом, который начал ей угрожать.

Жительница Еманжелинска, в котором коркинские цыгане укрывались от волнений, поделилась, что ее соседи отправились в Екатеринбург и так и не вернулись.

«Проблема с ними уже зреет десятки лет. После случившегося тише они себя вести не стали, просто их поменьше стало. Но любой серьезный инцидент и вспыхнет снова. Я думаю, это только начало», — добавила она.

Когда речь зашла о том, куда должны уехать цыгане, собеседница пояснила, что вопрос не касается межнациональных конфликтов, и никто их не прогоняет. Негативное восприятие существует из-за их образа жизни. Есть случаи, когда они занимаются наркоторговлей и кражами. Их дети пробираются на участки жителей, крадут у пожилых людей и проводят все дни на улице. Удивительно и тревожно то, что они не стремятся изменить свою жизнь, утверждая, что такой стиль жизни — традиция. Люди не требуют, чтобы их выгнали, они хотят, чтобы они работали, как все остальные, исполняли свои обязанности перед страной и служили в армии, заключила жительница.