Это спасет брак: митрополит Ростислав посоветовал мужьям не признаваться в измене

Томский митрополит Ростислав считает, что иногда мужчинам не следует рассказывать женам об изменах. По его мнению, это поможет сохранить брак, сообщает «Подъем» .

Священник отметил, что признания в изменах не всегда «полезны». По его мнению, иногда этого не стоит делать, чтобы сохранить брак. Он предложил другой способ очистить совесть.

Священник посоветовал посетить церковь и «очиститься от греха путем исповеди», чтобы прийти к намерению больше никогда так не поступать.

«Здесь куда более важно — очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь», — сказал митрополит Ростислав.

Он также добавил, что признания в измене помогут только в том случае, если они помогут «укрепить семью».

Ранее в РПЦ призвали на уровне закона дать отцам принимать решение об аборте. Там считают, что заботиться о том, сохранить ли жизнь ребенку, должны и отцы, и матери.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.