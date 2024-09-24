«Это неуместно»: Милонов призвал прятать в магазинах презервативы от детей

Депутат Милонов: презервативы не должны продаваться рядом с детскими конфетами

«Я считаю, что подобного рода товары не должны продаваться вместе с детскими конфетами на кассах магазинов», — заявил Милонов.

Он уточнил, что не против продажи презервативов в магазинах, но они должны быть на отдельных полках, скрытых от глаз несовершеннолетних. Депутат считает, что, выбирая конфеты, ребенок не должен натыкаться на средства контрацепции.

«Нет необходимости познавать в пять лет, что это такое. Это неуместно», — заключил Милонов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко резко раскритиковала идею чайлдфри (осознанного отказа от заведения потомства) и заявила, что это движение необходимо запретить в России на уровне закона. Депутат Милонов в свою очередь считает, что в стране «почти не существует» такого движения.