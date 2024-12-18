«Это не те дроиды»: в Пентагоне на вопрос о дронах цитируют «Звездные войны»

Пентагон ответил на вопрос о дронах цитатой пророка из «Звездных войн»

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ответил на вопрос о неизвестных дронах в небе США цитатой пророка Оби-Вана Кеноби из космической эпопеи «Звездные войны», сообщает РИА Новости .

«Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка, который сказал: „Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете“, — сказал военный чиновник журналистам.

По его словам, в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников. Не исключено, что среди них есть и опасные для общества устройства, отметил Райдер.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что опасности в небесных объектах нет. Избранный президент США Дональд Трамп призвал действующие власти сбивать неопознанные беспилотники или сказать о них правду.