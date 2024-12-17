В Белом доме рассказали о таинственных объектах в небе
Дроны, самолеты и звезды: Белый дом раскрыл тайну таинственных дронов
Над США летают дроны и самолеты на фоне звезд, угрозы неопознанных беспилотников нет, заявил во вторник координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Случаи наблюдения включают в себя сочетание законных… беспилотников, пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд», — заявил чиновник на брифинге, его слова приводит РИА Новости.
Ранее жители штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси сообщали властям о многочисленных летающих объектах в небе.
Избранный президент США Дональд Трамп призвал действующую администрацию раскрыть правду о явлении или начать сбивать НЛО.