В Белом доме рассказали о таинственных объектах в небе

Над США летают дроны и самолеты на фоне звезд, угрозы неопознанных беспилотников нет, заявил во вторник координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Случаи наблюдения включают в себя сочетание законных… беспилотников, пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд», — заявил чиновник на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Ранее жители штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси сообщали властям о многочисленных летающих объектах в небе.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал действующую администрацию раскрыть правду о явлении или начать сбивать НЛО.