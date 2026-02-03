«Это не про оружие»: эксперт считает, что запреты не остановят стрельбу в школах

Эксперт Ванеев: дети берут в руки оружие, чтобы их наконец заметили

Трагедии в школах связаны не с доступом к оружию, а с отсутствием общения между подростками и взрослыми, сообщил РИАМО руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев.

«То, что произошло в школе, вообще не про оружие. Как говорят сами стрелки: стреляет не оружие, стреляет человек. Это способ привлечь внимание. Ребенок заранее писал, что будет стрелять. Мать говорит, что его травили, дети говорят — не травили. Но подростки часто не понимают, что для другого человека их «хиханьки-хаханьки» воспринимаются как травля», – отметил Ванеев.

По его мнению, это означает, что у ребенка не было нормального общения со взрослыми. Семья сегодня занята выживанием. Родители зарабатывают, приходят домой без сил. В итоге ребенок остается один.

«Если человек, как любой террорист, решил пойти на крайние меры, отсутствие оружия его не остановит, найдет другой способ. Поэтому разговоры про ужесточение доступа — это уход от сути», – подчеркнул эксперт.

Ванеев обратил внимание на участие педагогов, которые формируют личность ребенка. В настоящий момент учителя превратились в поставщиков услуг и завалены отчетностью так, что у них просто нет времени на живое человеческое общение.

«В итоге мы получаем поколение недолюбленных, недопонятых, озлобленных детей. И они протестуют теми способами, которые видят. Берут оружие, лишь бы их наконец заметили», – заключил специалист.

Во вторник девятиклассник ворвался в гимназию № 16 Уфы с пластиковым пневматическим автоматом. Он расстрелял учителя истории, на которого был обижен, и своих одноклассников. Преподаватель получил травму глаза.

