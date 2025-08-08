«Это не оскорбление»: юрист оценил законность употребления слова «х*хол»

Заслуженный юрист России, эксперт Иван Соловьев прокомментировал законность слова «х*хол»: по его словам, оскорблением оно не является, административный штраф за него не имеют права выписывать, сообщает RT .

«Оно действительно веками употребляемое слово, так же как москаль или кацап. Это все равно, что говорить „америкос“. Ну и что?» — пояснил эксперт.

При этом, если говорится, что это слово употреблено в качестве оскорбления, окончательное решение можно принять только после лингвистической экспертизы.

Ранее в Улан-Удэ женщину оштрафовали за ненависть по национальному признаку. Ее обвинили в нелицеприятных высказываниях в домовом чате: «Все х*хлы подлые», «Все говно заканчивается на „-о“. В итоге суд обязал ее выплатить 10 тысяч рублей.

Также исполнитель Аким Апачев извинился за надписи на зданиях в городе Судже в Курской области.