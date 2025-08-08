«Это не оскорбление»: юрист оценил законность употребления слова «х*хол»
Заслуженный юрист России, эксперт Иван Соловьев прокомментировал законность слова «х*хол»: по его словам, оскорблением оно не является, административный штраф за него не имеют права выписывать, сообщает RT.
«Оно действительно веками употребляемое слово, так же как москаль или кацап. Это все равно, что говорить „америкос“. Ну и что?» — пояснил эксперт.
При этом, если говорится, что это слово употреблено в качестве оскорбления, окончательное решение можно принять только после лингвистической экспертизы.
Ранее в Улан-Удэ женщину оштрафовали за ненависть по национальному признаку. Ее обвинили в нелицеприятных высказываниях в домовом чате: «Все х*хлы подлые», «Все говно заканчивается на „-о“. В итоге суд обязал ее выплатить 10 тысяч рублей.
Также исполнитель Аким Апачев извинился за надписи на зданиях в городе Судже в Курской области.