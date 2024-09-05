«Это не нормально»: Mia Boyka объяснила свою позицию против квадроберов

Певица Boyka: игры в животных пришли в российскую культуру из США

Сегодня квадроберы ощущают себя кошками, завтра собачками, а еще через день захотят сменить пол. Так певица Mia Boyka объяснила в своем Telegram-канале , почему ей не нравится набирающая популярность субкультура.

Игры в питомцев пришли в российскую культуру из США и Европы. Певица не может спокойно смотреть, как дети переодеваются в зверушек, бегают по парку на четвереньках, пьют из луж и едят из мисок.

«Это не нормально!», — считает Boyka.

Певица напомнила, что в Соединенных Штатах в школах разрешено сидеть на уроках «на четырех лапах», как делают настоящие кошки и собаки. Вряд ли россияне хотят пускать такую «ересь» в страну.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность субкультура квадроберов. Ее представители жалуются на травлю со стороны обычных людей.