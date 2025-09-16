Это не метеорит: ученые прокомментировали видео с НЛО над Китаем

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про видео с НЛО над Китаем

Яркий болид со вспышкой пронесся на огромной скорости над китайской провинцией Шаньдун. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале отметили, что пролетевший объект не является метеоритом.

Видео со вспышкой над Китаем завирусилось в Сети. В кадре видно, как в ночном небе на высокой скорости пролетает неопознанный летающий объект. Затем он взрывается, столкнувшись с более маленькой светящейся точкой.

Очевидцы предположили, что стали свидетелями работы ПВО, которая сбила метеорит. Ученые объяснили, что взорвавшийся объект не имеет ничего общего с космосом. Это не метеорит и не космический мусор.

При этом в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили, что на видео запечатлена работа ПВО.

Необычный объект пронесся над китайской провинцией в ночь на 15 сентября. Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, создав мощную вспышку. По одной из версий, это может быть связано с испытаниями новых технологий или противовоздушных систем.