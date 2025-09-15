Яркая вспышка над провинцией Шаньдун озадачила жителей и власти

сегодня в 03:36

Загадочный взрыв в небе над Китаем вызвал споры об НЛО

Жители нескольких городов китайской провинции Шаньдун стали свидетелями необычного явления: в ночном небе над Вэйфаном, Жичжао и другими населенными пунктами появилась яркая светящаяся точка, двигавшаяся с высокой скоростью по параболической траектории, сообщает РИА Новости .

По данным Yangcheng Evening News, многочисленные очевидцы зафиксировали явление на видео, предположив, что стали свидетелями «сбития НЛО».

«Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна», — описывают произошедшее свидетели.

Местные власти пока воздерживаются от комментариев: Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявило об отсутствии информации по инциденту и призвало граждан дожидаться официальных разъяснений.

В социальных сетях развернулась активная дискуссия о природе явления. Пока одни пользователи предполагают возможность испытаний новых технологий или противовоздушных систем, другие выдвигают более футуристические версии, связанные с неопознанными летающими объектами.