«Это не для детских ушей»: колонка «Алиса» не включает детям песню «День Победы»

Как рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, умная колонка «Алиса» от «Яндекса» отвечает детям на просьбу включить легендарную песню «День Победы»: «Эта песня не для детских ушей».

«Когда ко мне обратился депутат заксобрания Пермского края Ирек Хазиев, я даже не поверила. Поэтому мы решили все проверить», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она разместила в канале два видео, где «Алиса» отказывает включать детям песню «День Победы». А также еще одно, где колонка объясняет, что композиция повествует о тяжелых и трудных временах и ее нужно слушать вместе со взрослыми.

По словам Мизулиной, «День Победы» — одна из главных патриотических песен России, ее изучают в школах на уроках музыки. Она написана в память о великих подвигах дедов и прадедов, наполнена любовью к Родине и уважением к солдатам.

