Это не бунт: как родителям распознать причины замкнутости ребенка

Бывает, что подросток уходит в себя, воздвигая вокруг непроницаемый барьер, преодолеть который родителям непросто. Клинический психолог Лидия Иншина рассказала, что необходимо понимать в такой ситуации, чтобы не ухудшить положение и оказать помощь своему ребенку, сообщает RuNews24.ru .

«Ваш подросток превратил свою комнату в неприступную крепость. Общение сводится к односложным „норм“ и „не знаю“, а вы ловите себя на мысли, что знаете о жизни его одноклассников в соцсетях больше, чем о его внутреннем мире. Первый порыв — штурмовать, вытаскивать, „разговорить“. Стоп. Это худшая тактика. Замкнутость — это не бунт. Чаще всего это — стратегия выживания в условиях, которые психика подростка считает небезопасными», — рассказала Иншина.

Эксперт акцентировала внимание на том, что цель родителей — не сломить эту отчужденность, а понять ее корни и обеспечить среду для добровольного открытия.

По словам психолога, сначала нужно разобраться, с чем именно родитель имеет дело. Здоровая интроверсия проявляется, когда ребенку необходимо уединение для восстановления сил, но он сохраняет 1-2 близкие связи и свои интересы. Тревожная изоляция характеризуется полным отстранением, отсутствием друзей, угасанием прежних увлечений и появлением «тревожных сигналов»: резких колебаний аппетита и сна, пренебрежения гигиеной, высказываний о бессмысленности.

Признаки замкнутости

Замкнутость может говорить о страхе осуждения, насмешек и чувства неполноценности. Еще может быть перегрузка учебой, занятиями и завышенными ожиданиями. Подросток также способен сделать вывод, что не может испытывать все чувства, когда, например, слышит «не злись» или «не грусти». Еще одной причиной замкнутости может быть страх не оправдать ожидания.

С точки зрения системной семейной терапии, подросток — не изолированный объект. Его замкнутость часто является признаком и частью динамики всей семьи. Это может быть неосознанная попытка «принять» на себя общее напряжение, отражение неразрешенных конфликтов или реакция на нарушенные границы. Его поведение — это сообщение о семейной атмосфере. Следовательно, видя «проблемного ребенка», стоит взглянуть на семейные взаимоотношения в целом: как ваши реакции, надежды и отношения между всеми членами семьи подкрепляют это состояние. Изменение даже одного элемента влечет за собой изменения во всей системе.

Что делать

Иншина подчеркнула, что задача — не врываться в крепость, а показать, что снаружи безопасно и даже интересно. Специалист рекомендовала переключиться с вербального общения на невербальное. Первое, что нужно сделать, это прекратить расспросы «Как дела в школе?». Следует начать с создания тишины. Присутствие должно быть ненавязчивым.

Психолог рекомендовала не настаивать на глубоких беседах, а предлагать небольшие действия с простым выполнением. При этом она отметила, что нужно быть предельно внимательными. Если ребенок полностью отказался от еды, сна и учебы, высказывает мысли о ненависти к себе, это может быть молчаливым криком о помощи, при котором следует обратиться к специалисту.

