Это чушь: блогер оценил идею штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что в России практически декриминализированы побои в семье, а предложение депутатов штрафовать граждан за пропаганду домашнего насилия назвал чушью.

«Рассуждать о запрете пропаганды домашнего насилия в стране, где домашнее насилие, по сути, декриминализировано, — это чушь. Такая же чушь, как и то, что за какой-то подзатыльник ты можешь улететь на зону», — сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

По словам блогера, женщина после первого же физического насилия должна уходить из семьи, так как этот процесс имеет накопительный эффект: сегодня подзатыльник, послезавтра — удар кулаком. Он может развиться до полнейшего избиения, пока женщина не окажется в больнице и сама не поймет, что ее жизнь находится в опасности.

Ранее сообщалось, что в случае доказательства факта домашнего насилия срок суд сократит срок примирения решившихся на развод супругов.