«Это беспредел»: депутат Милонов обвинил Викторию Боню в экстремизме

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился в своей речи на блогера Викторию Боню: он обвинил ее в экстремизме и призвал отправить за решетку, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Конечно, таких тварей, которые спаивают или губят наших граждан, нужно не просто наказывать, а упечь за решетку. Боня играет с огнем и думает, что ей все с рук сойдет», — сказал Милонов.

По его словам, она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, и он сам сделает все, чтобы блогер понесла наказание. Милонов также назвал ситуацию беспределом.

Боня в своих соцсетях рекламирует запрещенные вещества и рассказывает о их якобы положительных свойствах, проводит ретриты, где употребляет и распространяет наркотики.

Ранее телеведущая подала в суд на 19-летнюю невесту Григория Лепса Аврору Кибы за то, что там обвинила ее в проституции. На эфире шоу «Злые языки» Боня заявил, что у семьи девушки есть долги в 25 млн рублей, а союз с Лепсом — это лишь попытка поправить положение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.