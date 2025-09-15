Этнограф Каверин рассказал об условиях в тюрьмах Афганистана

Российский этнограф Святослав Каверин, задержанный талибами летом в Афганистане, заявил, что условия содержания в афганских тюрьмах и СИЗО лучше, чем в российских, сообщает Газета.ru .

Этнограф был задержан талибами в Афганистане по подозрению в шпионаже. Почти месяц о его судьбе не было информации.

В интервью Каверин рассказал, что условия в афганских СИЗО значительно лучше, чем в российских. По его словам, в массовой культуре российские тюрьмы ассоциируются с насилием и жестокостью, тогда как в Афганистане ситуация иная.

«В афганском СИЗО условия на уровне российской провинциальной больницы. То есть не шик, но приемлемо», — пояснил ученый.

Каверин находился в одиночной камере, где одновременно содержались от 2 до 4 человек. Он отметил дружелюбную атмосферу и хорошее отношение сокамерников. Камера представляла собой комнату 4 на 2 м без мебели, с ковролином и одеялами на полу. Свет горел круглосуточно, велось видеонаблюдение, помещение было без окон, но с кондиционером.

По словам этнографа, заключенным разрешалось носить свою одежду, готовить еду из собственных продуктов, иметь при себе книги и письменные принадлежности. Также разрешались встречи с близкими — до 3 часов в отдельной палатке.

В интервью Каверин также рассказал о своем опыте допросов и возвращении домой. Ранее сообщалось, что власти Германии ведут переговоры с талибами о депортации афганских мигрантов.