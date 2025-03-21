Эстония перестанет признавать небиометрические загранпаспорта РФ

Запрет вступит в силу 31 марта. Отмечается, что российские граждане, у которых есть вид на жительство в Эстонии или другой стране ЕС, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта.

Также в министерстве заявили, что российские небиометрические паспорта «носят в себе различные риски для безопасности и не соответствуют» рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее эстонский парламент не поддержал законопроект партии Isamaa, предлагавший закрыть границу с Россией.

О том, что Рийгикогу, парламент Эстонии, отвергнул предложение о закрытии эстонско-российской границы, рассказала телерадиокомпания ERR.

За эту инициативу проголосовали лишь 14 парламентариев, в то время как 61 депутат высказался против. Заседание, на котором обсуждался данный вопрос, состоялось 20 марта.