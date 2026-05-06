Есть некий прогресс: в СПЧ оценили отклик полиции на жалобы о домашнем насилии
Фото - © Медиасток.рф
Российские правоохранители стали охотнее браться за дела о домашнем насилии, сообщила РИАМО член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
«Я могу сказать, что сегодня у нас есть некий прогресс, в ряде регионов полиция стала учиться работать с заявлениями от жертв домашнего насилия. То есть они от них не отмахиваются, а пытаются понять, приходят домой. Стараются помогать женщинам и реагировать, но такое не везде», — сказала Меркачева.
Она уточнила, что изменения произошли после случаев в регионах России, когда женщины сообщали в полицию о том, что их истязают дома, а их обращения были проигнорированы, что привело к гибели пострадавших.
Ранее Деркачева предложила создать по всей России муниципальные женские кризисные центры.
