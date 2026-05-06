В СПЧ предложили создать муниципальные женские кризисные центры
Государство должно заняться созданием муниципальных женских кризисных центров, это значительно усилит помощь пострадавшим от домашнего насилия, сообщила РИАМО член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.
«Таких центров (кризисных — ред.) государственных и муниципальных крайне мало. Важно, чтобы хотя бы значимая часть из них была государственными. Потому что, когда женщина обращается в центр, созданный государством, у нее есть представление, что ей помогают не какие-то люди, а само государство и общество, в котором она живет. Так она чувствует себя уверенней», — сказала Меркачева.
Кроме того, государственные центры имеют больше возможностей помочь с документами и прочими юридическими вопросами, добавила член СПЧ.
Она также отметила, что в этой области не должно существовать монополиста. Так у женщин, которым нужна помощь, будет разнообразие выбора. Меркачева подчеркнула, что в настоящее время около 99% таких центров являются негосударственными.
