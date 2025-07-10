Есть 3 варианта: какие последствия ждут Гузееву после обвинений в мошенничестве

Юрист: последствия для Гузеевой зависят от того, знала ли она заранее об афере

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву ждут 3 варианта развития событий из-за причастности к возможной афере с виллами на Бали. Многое зависит от того, знала ли она о мошенническом умысле организатора, сообщила РИАМО юрист, основатель совета блогеров, финалист конкурса «Лидеры России» Валерия Рытвина.

«С точки зрения права последствия для Гузеевой зависят от того, знала ли она изначально о мошенническом умысле организатора этой схемы или просто оказывала рекламные услуги по договору как инфлюенсер. Есть и третий вариант — если она знала и находилась в сговоре», — сказала Рытвина.

Эксперт добавила, что также многое зависит от того, в каких отношениях телеведущая находилась с организатором мошеннической схемы.

«В рамках проверки будет установлено, в каких отношениях находилась Гузеева с организатором схемы, была ли она в курсе происходящего и какие у них были договоренности. От этого и будет зависеть квалификация ее действий», — пояснила юрист.

Ранее на Гузееву заявили в полицию минимум 27 человек, ее подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Реальное количество жертв может превышать 60 человек. Конфликт вспыхнул после того, как подписчики телезвезды, вдохновленные ее рекламой недвижимости в Индонезии, вложили деньги в покупку вилл, но ничего не получили.