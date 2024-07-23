Еще три «народные тропы» обустроили в Егорьевске

Программа по благоустройству «Народных троп» является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы в округе Егорьевск благоустроили еще три тропинки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа «Народные тропы» стартовала в Московской области в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Главная задача программы — благоустроить протоптанные жителями тропинки, которые не имеют твердого покрытия, и в дождливую погоду по ним сложно передвигаться.

«На встречах с жителями нам поступало множество обращений с просьбами благоустроить пешеходные дорожки. Мы рассматривали все ваши пожелания и в первую очередь учли самые массовые запросы. После выездов на места и детального анализа были составлены планы реализации. В перечень работ 2024 года вошли 24 «Народные тропы», из которых 23 уже полностью выполнены. Обустраиваем новые «Народные тропы», а также — обновляем дорожки, которые годами протаптывали жители. Также в план работ включены существующие тротуары, требующие ремонта, ведущие к социально значимым объектам», — отметили в администрации.

Так, например, обустроенные дорожки появились в:

2 микрорайон, вдоль д. 52;

от ул. Горького, д.10а до СОШ №12;

от пр. Ленина, д.6 до ул. Советская, д.195.

С адресами обустройства «Народных троп» в 2024 году можно ознакомиться по ссылке.

Все тротуары создаются по единому стандарту: шириной около 2 м с устройством бордюрного камня и асфальтовым покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.