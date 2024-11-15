Еще одну игровую площадку установили в Богородском округе

В Богородском округе по ул. Декабристов завершены работы по установке детского игрового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее в ходе работ было подготовлено основание, установлены игровые элементы и малые архитектурные формы, лавочки. Уложено два слоя резинового покрытия.

Также установлено освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» для обеспечения защищенности жителей во время прогулок и игр в вечерние часы.

Работы были начаты в августе этого года. Двор был внесен в адресный перечень работ по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

В этом году в адресном перечне заявлены 22 детские игровые площадки, часть из которых уже приняты управлением благоустройства.

Что качается комплексного благоустройства дворовых территорий, то в плане работ на этот год таже 22 адреса. Из них принято 19, остальные должны закрыть до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.