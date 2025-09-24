Еще одна выпускница вернулась работать в родную школу в Королеве

Каждый год молодые специалисты приходят в школы Королева — привлечение педагогов один из приоритетов в работе главы города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Александра Буланцева — выпускница школы № 1 Королева. Сегодня она снова здесь, но уже не в роли ученицы, а учителя русского языка и литературы. После окончания школы Александра продолжила учебу в Университете имени Н. К. Крупской, сейчас она — студентка четвертого курса.

«Я с детства увлекаюсь театром. Там я научилась ясно выражать мысли, держать внимание аудитории и управлять дисциплиной. Именно поэтому решила стать учителем, который совмещает любовь к детям и страсть к театру», — признается Александра.

Прошлый год стал для нее стартом в профессии. Сначала — педагог-организатор, а в этом учебном году — уже классный руководитель и полноценный преподаватель. Свой первый рабочий день она запомнила навсегда: знакомство с учениками, а потом — письма в будущее, которые ребята вскроют только в старших классах. Волнение перед первым уроком растворилось благодаря поддержке коллег и теплому приему учеников.

Особый акцент Александра делает на школьном коллективе: здесь царят дружба и взаимопонимание. Но быть учителем для Александры — значит еще и жить школьной жизнью. Она с седьмого класса состоит в поисковом отряде «Память», а теперь планирует создать для ребят туристический клуб.

В новом учебном году в королевских школах начали работать 89 новых педагогов, из которых 10 — молодые специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.