Еще одна «Парта Героя» появилась в школе № 6 Долгопрудного

19 сентября в учебном здании школы № 6 им. Н. Ф. Гастелло в Хлебниково округа Долгопрудный торжественно открыли «Парту Героя». Для детей и педагогов она увековечит память погибшего в зоне СВО Артема Заметалова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Артем с 12 лет жил и учился в Хлебниково. Делал успехи в изучении иностранных языков. После школы прошел срочную военную службу, и повестку о мобилизации в зону СВО встретил с готовностью. Служил в артиллерийском подразделении на переднем крае, защищая Донбасс. 24 марта 2023 года погиб при выполнении боевой задачи.

За выдержку, стойкость и самоотверженность награжден Орденом Мужества (посмертно).

На торжественное мероприятие пришли представители администрации города, члены общественных организаций, учащиеся и педагоги школы № 6. Особенными гостями стали родители бойца.

«Такой молодой, но такой сильный и отважный — Артем вырос настоящим героем. Благодарю его родителей и учителей за то, что воспитали человека, который, не задумываясь, отдал все свои силы и умения, свою жизнь на защиту России. На его примере будут расти новые поколения», — сказал глава Долгопрудного Олег Сотник.

Также в школе установлен памятный стенд в честь Артема Заметалова. Здесь его вещи, фото, награды и цветы для него.

Парты Героя есть также в школах № 10, «Содружество», в основном корпусе школы № 6 и в гимназии № 13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.