Еще двоих человек арестовали по делу ФК «Торпедо Москва» о взятке судье

Мещанский районный суд Москвы отправил под арест еще двоих человек по делу «Торпедо Москва» о предполагаемой попытке дать взятку судье. Решения вынесены в отношении гендиректора Валерия Скородумова и некой Волковой И. М., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчину арестовали на два месяца. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Волкову И. М. отправили под домашний арест на два месяца. Ее тоже обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 184 УК РФ.

Ранее суд арестовал владельца ФК «Торпедо Москва» Леонида Соболева по той же причине. Силовики считают, что группа с марта по май 2025 года пыталась дать взятку главному судье футбольных матчей, в которых играла команда.