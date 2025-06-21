Суд арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Соболева на 2 месяца

Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо Москва» Леонида Соболева. Его обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортсобытия, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соболев заключен под стражу на 2 месяца. Его обвиняют по ч. 2 ст. 184 УК РФ. Защита планирует обжаловать решение суда.

Уголовное дело против директора ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и владельца клуба Леонида Соболева завели 20 июня. Силовики считают, что мужчины совместно с соучастниками с марта по май 2025 года пытались дать взятку главному судье футбольных матчей, в которых участвовала команда. Сумма должна была составить 1 млн рублей.

За эти средства судья должен был помочь команде победить, назначить пенальти в ворота противника и удалить с поля игроков. С помощью взятки фигуранты, как считает следствие, пытались повлиять на исход 3 игр. Соболева и Скородумова задержали утром 20 июня.