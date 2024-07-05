Еще больше ураганов и бурь: синоптик дал неутешительный прогноз насчет Москвы

Частота опасных погодных явлений в столице будет только увеличиваться. Со временем этому способствует не только повышение общей энергетики атмосферы, но и учащение так называемых случаев меридионального переноса воздушных масс, сообщил РИАМО руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

На Москву идет ураган «Орхан». Непогода ожидается в районе 15 часов пятницы, а пик придется на 17-18 часов. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с. На мегаполис обрушится сильнейший ливень с грозой и градом.

«Если самый короткий ответ, то да, (число неблагоприятных погодных явлений — ред.) будет увеличиваться. Это связано с общими изменениями климата, которые происходят на глазах и которые развиваются достаточно стремительно. Повторяемость резких, скачкообразных изменений погоды, которые приводят к экстремальным погодным условиям, будет только увеличиваться», — сказал Шувалов.

Он добавил, что со временем этому способствует не только повышение общей энергетики атмосферы, но и учащение так называемых случаев меридионального переноса воздушных масс.

«При этих случаях будут наблюдаться более частые и сильные залповые ливни, засушливые условия, волны жары и экстремальные холода», — рассказал метеоролог.