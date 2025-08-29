Еще 3 «народных тропы» оборудовали в Балашихе

Благоустройство пешеходных дорожек продолжается в Балашихе. Народные тропы представляют собой популярные маршруты, которыми ежедневно пользуются жители города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время завершены работы по устройству и ремонту трех народных троп по адресам:

микрорайон 1 Мая, дома № 7, 8, 9, 10, 11;

проспект Ленина, дом № 35;

шоссе Энтузиастов, напротив дома № 72.

В ходе работ на данных участках было уложено твердое покрытие, особое внимание уделено доступности маршрутов для всех категорий граждан. В этом году в городском округе планируется благоустроить 39 троп. Это самый высокий показатель среди всех городских округов Московской области.

Благоустройство «народных троп» — важный этап в формировании удобной городской среды, способствующей повышению качества жизни жителей Балашихи. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.