ЕС ужесточил рекомендации по полетам в российском небе

Европейское агентство по авиационной безопасности ужесточило рекомендации по полетам в России, сообщает ТАСС .

Еврорегулятор рекомендовал воздержаться от полетов «на всех уровнях» в воздушном пространстве РФ «к западу от 60-го меридиана восточной долготы» до 31 июля 2025 года.

Европейские авиаперевозчики не осуществляют рейсы в РФ с 2022 года. Документ направлен компаниям из третьих стран, сказано в публикации.

Ранее крушение потерпел самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау на западе Казахстана, который летел из Баку в Грозный.