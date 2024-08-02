ЕС «с облегчением» воспринял освобождение ряда заключенных в России

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Евросоюз прокомментировал освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейскую дипломатическую службу

Отмечается, что Евросоюз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу за пределы РФ и Белоруссии ряда заключенных, в том числе граждан Европейского союза.

Дипломаты также добавили, что заключенных освободили при содействии Турции.

Обмен заключенными состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.

Ранее борт с иностранными гражданами, освобожденными Россией в ходе обмена заключенными, приземлился в аэропорту Кельна