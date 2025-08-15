Эрик и Изабелла: стало известно, как нижегородцы называют новорожденных

сегодня в 17:09

В Нижегородской области родители все чаще проявляют креативность при выборе имен для своих детей, отдавая предпочтение как иностранным, так и славянским вариантам. О самых необычных именах, данных новорожденным в июле, рассказали представители ЗАГСа Нижегородской области, сообщает pravda-nn.ru .

Среди мальчиков, родившихся в июле в Нижегородской области, наиболее редкими именами стали Эрик, Демьян, Яромир, Добрыня, Моисей, Гавриил и Самсон. Несколько родителей решили назвать своих сыновей Ноем, Никифором, Дионисием, Климом, Эдгаром, Леонардом, Ефремом и Янушем.

Девочек также не обошли стороной оригинальные имена: Люси, Изабелла, Ханна, Лада, Верослава, Радислава и Божена. Кроме того, нижегородцы выбирали для дочерей имена Омина, Мелисса, Ариадна, Сафия, Паулина, Нана и Весения.

